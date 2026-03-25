Un palazzo seicentesco situato nel centro di Roma, a pochi passi dal Quirinale, sarà messo in vendita a 30 milioni di euro. L'edificio, noto come Monastero dei Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane, ha ospitato in passato la residenza di Giovanni Paolo II. La proprietà si trova nel cuore della città, in una zona storicamente ricca di monumenti e istituzioni ufficiali.

Si chiama Monastero dei Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane ed è un palazzo seicentesco nel cuore di Roma, a pochi metri dal Quirinale, ufficialmente in vendita a 30 milioni di euro. Fin qui, nulla di eccezionale, a parte il prezzo. L’immobile, situato in Via del Quirinale, fu per quasi un secolo la sede del Pontificio Collegio Belga e, tra il 1946 e il 1948, ospitò un giovane sacerdote polacco destinato a cambiare la storia della Chiesa: Karol Wojty?a, poi diventato Papa Giovanni Paolo II. A trattare la vendita è Lionard Luxury Real Estate, agenzia fiorentina specializzata nel lusso immobiliare. Le origini del palazzo risalgono ai primissimi anni del Seicento, quando i Padri Carmelitani Scalzi di Spagna acquistarono alcuni edifici lungo l’attuale Via del Quirinale con l’intenzione di realizzarvi un convento e un oratorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ci viveva Giovanni Paolo II e ora sarà in vendita a “soli” 30 milioni di euro: dove si trova a Roma il palazzo di lusso

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