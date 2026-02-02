addio a maria rita parsi la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambini

È scomparsa Maria Rita Parsi, una donna che ha dedicato la vita a far ascoltare i bambini agli adulti. Non ha mai puntato ai riflettori, ma il suo lavoro ha lasciato un segno forte, cambiando il modo in cui si comprendono i più piccoli.

C i sono figure che non hanno mai cercato il centro della scena, e che proprio per questo hanno lasciato un segno profondo. Maria Rita Parsi è stata una di loro. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, è scomparsa il 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni. Con lei se ne va una voce autorevole, ma sempre empatica, capace di tenere insieme competenza scientifica, impegno civile e una rara capacità di ascolto. Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha dedicato l’intera vita allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini, intesi non come categoria astratta ma come persone reali, portatrici di bisogni, fragilità e potenzialità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

