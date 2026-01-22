Gwyneth Paltrow si conferma come un’icona di stile, capace di unire eleganza e sobrietà in ogni occasione. Dalla promozione di Marty Supreme ai ultimi red carpet, la sua capacità di rinnovarsi e mantenere un’immagine raffinate rappresenta un esempio di raffinatezza senza eccessi. Questa sua coerenza stilistica la rende un punto di riferimento per chi cerca ispirazioni eleganti e senza tempo.

Accanto a loro, una costante del cinema e della moda: Gwyneth Paltrow. Ed è proprio su di lei che vogliamo soffermarci, perché ciò che ci colpisce sempre non sono solo le performance pluripremiate sul grande schermo o lo spirito imprenditoriale della fondatrice di Goop, ma quel suo stile sempreverde, quel je ne sais quoi nel modo di vestire che sembra sfidare il tempo e tornare puntualmente a funzionare. Sono anni che rimaniamo affascinati dai suoi look, con una costanza oggi sorprendente per Hollywood, quasi come se la Paltrow avesse a casa un manuale segreto su come rimanere perennemente cool, su come diventare una vera icona della moda, non una, non due, ma ormai innumerevoli volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow, ovvero: come per prendersi una pausa e tornare più icona di stile che mai

Tra gli outfit più commentati degli AFI Awards 2026 è emerso quello di Gwyneth Paltrow, che ha interpretato il dress code con una canotta.Durante gli AFI Awards 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione indossando una canotta, distinguendosi tra gli outfit della serata.

