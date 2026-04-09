Gustosa gastronomia musica e animazione per bambini | a Savignano si celebra la tradizione della ' Ligaza'

A Savignano sul Rubicone, nel quartiere San Giovanni in Compito, si tiene la 17esima edizione della tradizione della ligaza, un evento che unisce gastronomia, musica e attività per bambini. La manifestazione, che si svolge annualmente, richiama visitatori e famiglie provenienti dalla zona, offrendo un'occasione di festa e convivialità. Durante la giornata, vengono proposti piatti tipici e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Al quartiere San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubucone torna la 17esima edizione della tradizione della ligaza. Domenica 12 aprile il prato dietro la chiesa accoglierà la grande festa di primavera che rievoca la tradizione martedì dopo la Pasqua in cui gli abitanti della zona si ritrovano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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