La vita intensa e poetica di Elsa Schiaparelli rivive sul palco del Teatro Sociale

Sul palco del Teatro Sociale di Fasano viene rappresentata la vita di Elsa Schiaparelli, figura di spicco nel mondo della moda italiana e innovatrice del costume tra le due guerre mondiali. La sua storia, ricca di incontri e avventure, viene portata in scena attraverso un racconto teatrale che ripercorre le tappe principali della sua esistenza. La performance mette in evidenza gli aspetti più significativi della sua vicenda personale e professionale.

FASANO – La vita straordinaria di Elsa Schiaparelli, pioniera della moda italiana e protagonista della rivoluzione del costume tra le due guerre mondiali, rivive sul palco del Teatro Sociale di Fasano. Venerdì 13 marzo alle 20:30, "Schiaparelli life" porta in scena il racconto poetico e appassionante di una delle più influenti stiliste del ventesimo secolo. Lo spettacolo, diretto da Carlo Bruni su testo di Eleonora Mazzoni, si concentra sul momento in cui la Schiaparelli, tra il 1953 e il 1954, decide di concludere la sua brillante carriera pubblicando un'autobiografia dal titolo emblematico: "Shocking life".

