La situazione nel Golfo Persico rimane tesa, con lo Stretto di Hormuz che si blocca e il governo statunitense che segnala un aumento della presenza militare, avvicinandosi a un possibile accordo. Intanto, le autorità israeliane hanno ordinato l’evacuazione delle aree a sud di Beirut, mentre il cessate il fuoco tra le parti coinvolte nel conflitto si mantiene formalmente, anche se sul terreno si registrano segnali di instabilità.

Il cessate il fuoco regge formalmente, ma sul terreno mostra tutte le sue crepe. Lo Stretto di Hormuz è di nuovo paralizzato, i bombardamenti in Libano riaccendono il fronte e Washington sceglie di non arretrare, anzi rilancia: presenza militare fino a un accordo definitivo e minacce di escalation in caso di violazioni. La tregua, nata per raffreddare il conflitto, rischia di trasformarsi in una pausa armata carica di ambiguità e tensioni irrisolte. Nel frattempo, la crisi si allarga e cambia natura: da scontro tra Stati Uniti e Iran a conflitto regionale che coinvolge Israele, Libano e l’intero equilibrio del Medio Oriente. La diplomazia prova a tenere insieme i pezzi, ma i numeri della guerra – morti, sfollati, infrastrutture distrutte – raccontano una realtà che va in direzione opposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Hormuz si blocca e Trump rilancia: militari Usa fino all’accordo. Idf: “Evacuare sud di Beirut”

Leggi anche: Guerra in Iran, Hormuz si blocca e Trump rilancia: militari Usa fino all’accordo, tensione su Libano e Nato

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Temi più discussi: Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOG; Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti.

Guerra in Iran, Hormuz si blocca e Trump rilancia: militari Usa fino all’accordo. Idf: Evacuare sud di BeirutIl cessate il fuoco regge formalmente, ma sul terreno mostra tutte le sue crepe. Lo Stretto di Hormuz è di nuovo paralizzato, i bombardamenti in Libano ... thesocialpost.it

Iran, la guerra in diretta, Tregua fragile. Israele bombarda il Libano: Oltre 200 morti. Trump: Nostre forze in zona fino all’accordoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Delegati di Teheran attesi oggi a Islamabad per i colloqui in programma nel weekend ... fanpage.it

Putin non ferma la guerra in Ucraina, ma festeggia il cessate il fuoco in Iran. x.com

Putin non ferma la guerra in Ucraina, ma festeggia il cessate il fuoco in Iran. Ucraini e americani hanno continuato a parlare, i russi invece hanno preferito rimandare gli incontri. L’ipocrisia di dire che il cessate il fuoco in medio oriente è stato accolto a Mosca “ - facebook.com facebook