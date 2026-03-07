Acque asiatiche in fiamme | così la guerra può spostarsi a Est

Una nave militare iraniana è stata affondata da un sottomarino statunitense al largo dello Sri Lanka, nell’Oceano Indiano. L’incidente si è verificato lontano dall’Iran, coinvolgendo forze militari di due nazioni in un’area strategica. Nessun dettaglio sulle conseguenze immediate o sulle motivazioni dell’azione è stato reso noto. L’episodio si inserisce in una serie di tensioni crescenti nell’area asiatica.

Il recente affondamento di una nave iraniana nell’Oceano Indiano da parte degli Usa riaccende i timori di un allargamento del conflitto verso l’Asia Che cosa è successo lontano dall'Iran, nel cuore dell’Oceano Indiano? È stata affondata una nave militare iraniana da parte di un sottomarino statunitense al largo dello Sri Lanka. Questa vicenda ha acceso nuovi timori sul possibile allargamento del conflitto tra Usa, Israele e Teheran. In primis perché l’episodio è avvenuto in una zona strategica, lungo rotte marittime fondamentali per il commercio globale e per il trasporto di energia verso l’Asia. Nello specifico, la fregata iraniana IRIS Dena è affondata nella zona di ricerca e soccorso srilankese: 32 marinai sono stati salvati mentre oltre cento risultano dispersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La guerra in Iran scuote le borse asiatiche: Seul crolla del 12%. l’Europa tenta un rimbalzoCrollano le borse asiatiche mentre la paura per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente continua a diffondersi tra gli azionisti.

"Così la guerra all'Iran può diventare più complicata". L'analisi del'espertoBrian Katulis, analista al Middle East Institute, al Center for American Progress e co-direttore del Liberal Patriot fa il punto sul Medio Oriente...

