La guerra in Iran scuote le borse asiatiche | Seul crolla del 12% l’Europa tenta un rimbalzo

Le borse asiatiche sono in calo, con Seul che registra un ribasso del 12 percento, mentre l’Europa cerca di recuperare terreno. La tensione in Medio Oriente ha provocato una forte preoccupazione tra gli investitori, portando a vendite sui mercati finanziari dell’area. La diffusione della paura si riflette sui principali indici azionari, evidenziando l’incertezza degli operatori.

Crollano le borse asiatiche mentre la paura per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente continua a diffondersi tra gli azionisti. Per il terzo giorno di fila gli indici azionari hanno subito forti cali, con l’Msci Asia Pacific, l’indice azionario che monitora le oscillazioni dei paesi dell’area Asia-Pacifico, che cala del 4,5%. Seul crolla, registrando un -12%. Tokyo perde il 3,6%. Male anche Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%). A risentire degli eventi in Medio Oriente è stata soprattutto la Corea del Sud. Seul basa la propria economia sulle aziende produttrici di microchip come Samsung e SK Hynix, primo e secondo produttore di chip al mondo, che oggi perdono rispettivamente l’11,7% e il 9,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

