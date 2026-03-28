guerra in medio oriente anche gli houthi attaccano tel aviv raid iraniani nel golfo uccisi tre giornalisti in libano

Gli Houthi, gruppo ribelle yemenita supportato dall'Iran, hanno lanciato un missile contro Tel Aviv durante la notte, segnando il loro primo coinvolgimento diretto nel conflitto mediorientale. Nel frattempo, nel Golfo sono stati segnalati raid iraniani e in Libano sono stati uccisi tre giornalisti. La regione si trova al centro di un’escalation di tensioni e attacchi di varia natura.

Gli Houthi entrano per la prima volta nel conflitto mediorientale: il gruppo ribelle yemenita sostenuto da Teheran, ha lanciato un missile contro Israele durante la notte. Israele ha confermato l’attacco e ha aggiunto che il missile è stato intercettato nelle prime ore del mattino. I ribelli sciiti hanno giustificato l’attacco come risposta ai raid israeliani in Iran, Libano, Iraq e nei territori palestinesi, aggiungendo che le operazioni continueranno fino alla fine dell’"aggressione» su tutti i fronti. Gli Houthi, che controllano gran parte dello Yemen, hanno dichiarato di avere «il dito sul grilletto» e di essere pronti a un «intervento militare diretto» se nuovi alleati si unissero agli Stati Uniti e a Israele nel conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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