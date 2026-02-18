Guasto improvviso manca l’acqua in due comuni della provincia di Latina Le zone interessate

Un guasto improvviso presso l’impianto di Pozzo Carabiniere ha causato la mancanza di acqua in alcune zone di Latina e Sermoneta. La società Acqualatina ha annunciato che l’interruzione idrica riguarda specifiche aree di entrambi i comuni, lasciando senza acqua molte famiglie e attività commerciali. La causa del problema sembra essere un malfunzionamento tecnico che ha reso necessario l’intervento di riparazione. La società sta lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile, ma al momento non ci sono tempi certi.

Manca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Accade a Latina e Sermoneta con l’interruzione idrica che è stata comunicata dalla società Acqualatina ed è stata causata da “un guasto improvviso presso l’impianto di Pozzo Carabiniere”. L’interruzione idrica è prevista fino alle 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio. Queste le zone interessate a Latina:- Strada Piscinara Destra e traverse - Borgo Carso- Via Chiesuola- Borgo Podgora- Congiunte Destre e traverse- Quartiere Gionchetto- BSP farmaceutica. “I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema”, fa sapere l’azienda che si scusa con i cittadini per i disagi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

