Vanno a fuoco i contatori elettrici sei famiglie evacuate Vigili del fuoco sul posto per domare l' incendio

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Osimo, in via Cialdini, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio. Sei famiglie sono state evacuate mentre i pompieri lavoravano per mettere in sicurezza l’edificio. L’intervento è durato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme.

OSIMO – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in via Cialdini, a Osimo, per l'incendio di alcuni contatori elettrici all'interno del vano scala di un condominio. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, supportata dal personale di Ancona con l'autoscala. Le fiamme sono state rapidamente spente e l'area interessata messa in sicurezza. Per consentire le operazioni è stato richiesto anche l'intervento della ditta dei servizi elettrici per il distacco della corrente. A scopo precauzionale sono state evacuate sei famiglie residenti nello stabile.

