Pistola puntata ai passanti e video pubblicati sui social operazione anti maranza a Jesi Sequestrate pistole mitragliatrice e droga

La polizia e i carabinieri hanno bloccato un’operazione “anti maranza” a Jesi, nel quartiere di San Giuseppe. Durante le perquisizioni, hanno sequestrato pistole, un mitragliatore, coltelli e più di 30 grammi di hashish. Alcuni passanti avevano già pubblicato sui social video con le armi puntate, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine.

JESI - Pistole, fucile mitragliatore, coltelli e oltre 30 grammi di hashish. È il bilancio dell'operazione congiunta messa a segno nella giornata di oggi da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, nel quartiere di San Giuseppe. L'operazione è nata da una segnalazione nella quale un cittadino ha.

