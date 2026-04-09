Nove distributori di carburante sono stati sottoposti a sequestro di pistole erogatrici a causa di anomalie e irregolarità riscontrate durante controlli recenti. Sono stati trovati problemi nella pubblicazione dei prezzi e altre criticità che hanno portato alle verifiche delle autorità competenti. Le operazioni si sono svolte nella provincia di Grosseto e coinvolgono diverse stazioni di servizio. Nessuna informazione è stata resa nota sui proprietari o sulle aziende coinvolte.

Grosseto, 9 aprile 2026 – Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi dei carburanti, criticità nella visibilità degli stessi per i consumatori e anomalie relative al corretto funzionamento delle pistole erogatrici: sono questi i principali esiti dei controlli effettuati dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Grosseto sulla rete distributiva stradale della provincia. In particolare, nel corso delle verifiche sono state riscontrate, in due casi, violazioni legate alla non corretta esposizione dei prezzi al pubblico e alla loro scarsa visibilità. Le pistole erogatrici sequestrate. Più rilevante l’intervento eseguito dal gruppo dei finanzieri di Grosseto congiuntamente a personale della locale Camera di Commercio, che ha portato al sequestro amministrativo di nove pistole erogatrici in un distributore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distributori sotto esame: anomalie e irregolarità, nove pistole erogatrici sequestrate

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