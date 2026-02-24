Caos in centro Negozi chiusi entro le 19.30

Il aumento di schiamazzi e bivacchi notturni ha portato alla chiusura anticipata dei negozi nel centro, alle 19.30. La causa è l’insistenza di gruppi che si radunano bevendo e disturbando la quiete pubblica nelle ore serali. Le autorità hanno deciso di intervenire per limitare i disordini e garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai commercianti. Le nuove restrizioni sono già state applicate in alcune zone della città.

Troppi episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica da parte di gruppi che bevono e bivaccano nelle ore serali e notturne in alcune aree del paese. E troppe lamentele da parte dei residenti, l’ultima in ordine di tempo lo scorso 9 febbraio quando sono arrivate al comando di Polizia locale, "numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti relative alla presenza di persone intente a consumare bevande alcoliche negli spazi antistanti gli esercizi di vicinato dediti alla vendita di bevande alcoliche refrigerate". Per questi motivi nelle scorse ore il sindaco di centrodestra di Pero, Antonino Abbate (nella foto), ha firmato una nuova ordinanza per garantire la sicurezza urbana e il decoro sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Negozi chiusi e corridoi deserti, cosa è successo nel centro commerciale che sta per trasformarsiNel centro commerciale Kennedy di Brugherio, i negozi chiusi e i corridoi vuoti testimoniano un cambiamento in atto da oltre vent'anni.

Negozi chiusi e in affitto, il salotto di Monza si sta svuotando: cosa succede in centroMonza sta vivendo un periodo di cambiamento nel centro storico, con negozi chiusi e in affitto.

