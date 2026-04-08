Grecia stop ai social per i minori di 15 anni dal 2027Mitsotakis | Molti giovani si arrabbieranno con me ma il mio ruolo non è quello di essere sempre piacevole
A partire dal primo gennaio 2027, in Grecia entrerà in vigore una nuova legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social media. Il governo ha confermato questa decisione, con il premier che ha dichiarato che alcuni giovani potrebbero non apprezzare questa misura, ma che il suo obiettivo è proteggere i più giovani. La norma si applicherà a tutte le piattaforme social disponibili nel paese.
A partire dal 1° gennaio 2027, la Grecia introdurrà una misura drastica per tutelare i giovani: il divieto di accesso alle piattaforme social per i minori di 15 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Grecia, vietato l’accesso ai social per i minori di 15 anni dal 2027: l’annuncio ufficiale del governo. “So che molti giovani si arrabbieranno con me, ma il nostro ruolo, e il mio ruolo, non è quello di essere sempre piacevoli”A partire dal 1° gennaio 2027, la Grecia introdurrà una misura drastica per tutelare i giovani: il divieto di accesso alle piattaforme social per i...
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Anche la Grecia vuole vietare i social network ai minori di 15 anni x.com
La mia prima volta in grecia atene e i monasteri a meteora .posti affascinanti e cibo buonissimo - facebook.com facebook