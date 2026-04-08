Grecia stop ai social per i minori di 15 anni dal 2027Mitsotakis | Molti giovani si arrabbieranno con me ma il mio ruolo non è quello di essere sempre piacevole

A partire dal primo gennaio 2027, in Grecia entrerà in vigore una nuova legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social media. Il governo ha confermato questa decisione, con il premier che ha dichiarato che alcuni giovani potrebbero non apprezzare questa misura, ma che il suo obiettivo è proteggere i più giovani. La norma si applicherà a tutte le piattaforme social disponibili nel paese.