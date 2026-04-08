Grecia vieta accesso a social ai minori di 15 anni

In Grecia, a partire dal 2027 sarà vietato ai minori di 15 anni accedere ai social media. La decisione riguarda tutte le piattaforme e mira a proteggere i giovani utenti. Parallelamente, l’Unione Europea sta considerando una normativa condivisa per limitare l’uso dei social tra i minorenni. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per regolamentare la presenza dei giovani nel mondo digitale.

La Grecia vieterà l’accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 2027. Anche l’Unione Europea valuta una normativa comune per imporre una stretta. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Grecia vieta accesso a social ai minori di 15 anni La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni. La legge che vieta i social ai minori di 15 anni in Francia: «Il cervello dei giovani non è in vendita»Sarà la Francia la pioniera d’Europa sul divieto di social per i minori? Nelle prime ore di martedì 27 gennaio i parlamentari di Parigi hanno... Grecia vieta accesso a social ai minori di 15 anni Argomenti più discussi: La Grecia vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni dal 2027; Guerra in Medio Oriente: Sparatoria al consolato israeliano a Istanbul, un aggressore ucciso | blue News. Dal 2027 anche in Grecia vietati i social ai minori di 15 anniSi accoda a una serie di altri Paesi che stanno lavorando a livello legislativo per imporre dei limiti per l'accesso alle piattaforme, sul modello australiano ... avvenire.it Grecia, vietato l’accesso ai social per i minori di 15 anni dal 2027: l’annuncio ufficiale del governo. So che molti giovani si arrabbieranno con me, ma il nostro ruolo ...Dal primo gennaio 2027 la Grecia vieterà i social ai minori di quindici anni per contrastare ansia e dipendenza digitale ... orizzontescuola.it La Grecia vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 2027 #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2026/04/08/la-grecia-vieta-laccesso-ai-social-media-ai-minori-di-15-anni-a-partire-dal-2027_3c63c406-62d4-42c0-866c-0 - facebook.com facebook