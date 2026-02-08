Cade dal tetto e muore | l' incidente nel cantiere di un capannone

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Castello di Serravalle, in Valsamoggia, dopo essere caduto dal tetto di un capannone in via del Lavoro. L’incidente è avvenuto mentre lavorava sul tetto; non ci sono testimoni e le cause della caduta sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire come sia potuto succedere.

L'incidente a Castello di Serravalle. La vittima, 53 anni, è precipitata per sei metri Un uomo di 53 anni è morto a Castello di Serravalle, in Valsamoggia, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in via del Lavoro. È successo sabato pomeriggio e la vittima è un cittadino di origine marocchina. Nonostante i soccorsi del 118 sul posto, l'uomo è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era salito sull'edificio per controllare lo stato di avanzamento di alcuni lavori di ristrutturazione in corso. Il capannone risulta appartenente a un'associazione culturale locale e la vittima non sarebbe un operaio della ditta del cantiere.

