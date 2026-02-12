Vertice Ue Draghi sprona i leader | Economia deteriorata urgono interventi Meloni fa asse con Merz ma apre agli Eurobond – Il video

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Draghi ha preso la parola, sottolineando che l’economia europea è in forte deterioramento e che servono interventi rapidi. Meloni, invece, ha fatto un passo avanti con Merz, aprendo all’idea degli Eurobond, anche se senza rinunciare a mantenere il focus sulla competitività. La riunione prosegue tra tensioni e tentativi di trovare soluzioni condivise.

È in corso nel castello di Alden Biesen, in Belgio, il vertice "informale" dei capi di Stato e di governo dell'Ue sulle sfide della competitività. A nutrire la discussione dei leader questa mattina è stato l'intervento di Mario Draghi, autore di quel rapporto che sin dal 2024 ha chiesto all'Ue di imprimere una svolta e impegnare sino a 800 miliardi di euro per preservare libertà e prosperità in un mondo sempre più ostile. Coi leader dei 27 l'ex governatore della Bce ha provato a spendere tutta la sua autorevolezza nel comunicare «l'urgenza di affrontare tutte le questioni» al centro del suo rapporto di fronte al « deterioramento del contesto economico », ha riferito un funzionario Ue.

