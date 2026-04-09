Un grave incidente stradale si è verificato a Montecorice, nell’area del parco di Punta Capitello, provocando la caduta di un’auto in una zona scoscesa. Sul posto sono stati inviati mezzi di soccorso e un elicottero è stato attivato per le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente e lo stato delle persone coinvolte non sono ancora stati resi noti.

Momenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe andata fuori strada, finendo in una zona sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 e, vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le condizioni delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorso

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