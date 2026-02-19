Vibo Marina grave incidente stradale | motociclista in pericolo di vita soccorso con elisoccorso e indagini in corso

A Vibo Marina, un incidente stradale ha coinvolto un motociclista che è rimasto gravemente ferito. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha provocato lo scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, che hanno trasportato il ferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. La polizia sta ora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia scatenato l’incidente. La vittima si trova in condizioni critiche.

Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.A Belpasso, un incidente mortale ha causato la morte di un giovane motociclista dopo lo scontro con un’auto.

Incidente stradale: con la moto contro un'auto. Grave motociclistaUn incidente tra una moto e un’auto si è verificato poco prima delle cinque e mezza del pomeriggio sulla strada che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino.

