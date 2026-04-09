Durante una sessione di test sul circuito di Sepang in Malesia, Aleix Espargaró, ex pilota di MotoGP ora collaudatore del team Honda, ha subito un grave incidente. L'incidente ha provocato diverse fratture vertebrali all’atleta, che è stato subito assistito dai medici presenti sul posto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni di Espargaró o sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Brutte notizie per Aleix Espargarò. L’ex pilota della MotoGP, ora collaudatore del team Honda, si è reso protagonista di un brutto incidente in una sessione di test sul circuito di Sepang (Malesia). La notizia è arrivata direttamente dal pilota catalano per mezzo di un post nel quale ha rassicurato tutti, nonostante i danni che si è procurato non sono di poco conto. Cosa sarebbe successo, quindi, all’ex pilota di Aprilia? Le parole di Espargarò rilasciate nel post su Instagram: “ Martedì, durante i test qui a Sepang, ho subito un incidente molto grave. Di conseguenza, ho riportato diverse contusioni e quattro fratture vertebrali, anche se per un soffio, e fortunatamente, non hanno colpito il midollo spinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Grave incidente in un test per Aleix Espargaró: varie fratture vertebrali per lo spagnolo

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Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang: finisce in ospedale con 4 vertebre rottePauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte.

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Grave incidente per Aleix Espargaró nei test MotoGP a Sepang: frattura di quattro vertebreAleix Espargaró, collaudatore HRC, ha subito la frattura di quattro vertebre in un grave incidente durante i test MotoGP a Sepang. Prognosi riservata. msn.com

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Paura per Aleix Espargaro, brutta caduta nel test Honda a Sepang: le condizioni del pilota @corsedimoto x.com