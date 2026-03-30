Grande Fratello Vip dichiarazione d’amore di Francesca Manzini per Raimondo Todaro? Sei un regalo per me

Da ilsipontino.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha espresso pubblicamente sentimenti positivi nei confronti di Raimondo Todaro, definendolo un regalo per lei. La relazione tra i due concorrenti ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno osservato quanto Manzini si sia legata al ballerino nel corso del reality. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra il pubblico e i media.

Francesca Manzini si è legata molto a Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip e in molti hanno notato quanto ci tenga al ballerino. Alcuni loro compagni di avventura sono convinti che da parte dell'imitatrice non sia solo amicizia, pensano infatti che sia cotta di Raimondo Todaro. Il discorso è uscito anche durante la quarta puntata del reality, Francesca Manzini però ha detto che non prova assolutamente nulla, a detta sua gli vuole bene ma come amico. Amicizia o flirt in arrivo tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip? Cosa gli ha detto lei La gieffina sostiene che nei confronti del ballerino provi solo un sentimento di amicizia, le sue parole però fanno pensare a tutt'altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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