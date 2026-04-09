Grande attesa per Casa Surace e Giuseppe Cruciani | tutti gli eventi del fine settimana

Il fine settimana si preannuncia ricco di eventi, con molti spettacoli in programma. Tra questi, c’è grande attesa per il ritorno di Giuseppe Cruciani, che presenterà sul palco il suo show “Via Crux”. Inoltre, sono previsti altri appuntamenti teatrali e incontri di vario genere, attirando pubblico di diverse fasce di età. La città si prepara a offrire diverse opportunità di intrattenimento per chi desidera trascorrere alcuni giorni all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Sta per iniziare un altro weekend ricco di appuntamenti, soprattutto a teatro. C’è grande attesa per il ritorno di Giuseppe Cruciani, che presenterà sul palco il suo fortunato show “Via Crux”. Ma appuntamento anche con la comicità di Casa Surace, senza dimenticare le moltissime mostre d’arte in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Musei gratuiti, grandi nomi a teatro, musica e cultura: tutti gli eventi del fine settimanaTorna l'appuntamento con Domenica al museo e il fine settimana in cui gennaio lascia spazio al mese più corto dell'anno offre proposte di vario... Un fine settimana tra folk irlandese, comicità e numerose mostre: tutti gli eventi del weekendAbbondano le mostre d’arte organizzate questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo. Casa Surace, 10 anni di risate e pacchi da giù: «La nostra comicità è verità, così uniamo i boomer e la Gen Z. Il Ragù Day è per nonna Rosetta»Di Ida di Grazia Dieci anni di risate, stereotipi (affettuosi) e milioni di visualizzazioni. Casa Surace, il collettivo che ha sdoganato il dualismo Nord-Sud trasformandolo in un ... leggo.it Antonella Morea, da Casa Surace a La salita: Dentro resto una ragazza di vent'anniTra dolore, teatro e memoria, Antonella Morea racconta la sua vita, i suoi personaggi e la libertà trovata sul palco ... virgilio.it