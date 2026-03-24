Un politico ha commentato le recenti dimissioni di alcuni sottosegretari, affermando che un leader si dimette assumendosi le proprie responsabilità, mentre un'influencer può influenzare le decisioni altrui per farle andare via. La dichiarazione è arrivata in risposta a un confronto pubblico tra due figure di spicco della scena politica nazionale. La polemica si inserisce nel dibattito sulle modalità di gestione delle crisi politiche.

«Un leader si assume le responsabilità e si dimette. Una influencer fa dimettere i sottosegretari». Con questa frase Matteo Renzi interviene nel dibattito politico sulle richieste di dimissioni rivolte a Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, chiamate in causa dalla premier Giorgia Meloni. Un affondo diretto, che punta a mettere in discussione lo stile di leadership della presidente del Consiglio, accusata implicitamente di evitare un’assunzione personale di responsabilità, delegandola invece ai membri del proprio governo. Il precedente del 2016. Nel suo intervento, Renzi richiama indirettamente anche la propria esperienza da presidente del Consiglio, segnata dal referendum costituzionale del 2016. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Renzi attacca Meloni: “Un leader si dimette, un’influencer fa dimettere gli altri”

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