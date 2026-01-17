Renzi | costruiamo Casa riformista che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no

Renzi propone di costruire una Casa riformista per decidere se al Quirinale ci sia una figura normale o meno. Suggerisce inoltre di favorire il protagonismo dei sindaci e di chi non si riconosce più nel Pd, auspicando la nascita di una nuova formazione politica, simile a una Margherita 4.0, per favorire un percorso di rinnovamento e confronto.

“che nasca una Margherita 4.0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dal palco dell’assemblea nazionale del partito a Milano, ‘Verso una casa riformista’.“Noi non vogliamo che questa casa riformista dia le chiavi di casa solo a qualcuno. Ma c’è un punto, chi entra non sta alla finestra, chi viene, viene a dare una mano, ha voglia di fare – ha aggiunto -. Questa è casa riformista, che fa vincere o perdere le elezioni, che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Iv, Renzi: "Costruiamo Casa riformista" Leggi anche: Renzi: partita è aperta, niente veti e costruiamo Casa Riformista La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Renzi, costruiamo Casa riformista con chi non crede più nel Pd; Il campo largo si spacca sugli ayatollah: astensione M5S sulla mozione bipartisan; Trentini libero, Tajani: «Ho avvisato Meloni alle 3.30 di notte. Il segreto è la discrezione. In Venezuela nuovi scenari»; Iran, la solidarietà di Mattarella per le vittime: «Efferato sterminio di manifestanti». Renzi, costruiamo Casa riformista con chi non crede più nel Pd - 0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd". msn.com

Renzi: «Costruiamo una casa riformista con chi non crede più nel Pd» - 0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo ... msn.com

La mossa di Renzi: «Costruiamo una “Casa riformista” con chi non crede più nel Pd» - La sfida è stata lanciata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi dal palco dell'assemblea nazionale del partito a Milano: «Verso una casa riformista». unionesarda.it

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dal palco dell'assemblea nazionale del partito a Milano: "Costruiamo una Casa riformista con chi non crede più nel Pd" #ANSA - facebook.com facebook

La mossa di Renzi: «Costruiamo una “Casa riformista” con chi non crede più nel Pd» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.