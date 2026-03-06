Prezzo dei carburanti governo al lavoro contro le speculazioni Scatta il piano di intervento della Guardia di Finanza

Il governo ha avviato un intervento della Guardia di Finanza per monitorare la situazione dei prezzi dei carburanti, in risposta all’aumento dei costi legato all’escalation del conflitto in Iran. L’obiettivo è prevenire eventuali speculazioni che possano influenzare i prezzi al dettaglio, mentre le autorità si concentrano sulla vigilanza e sull’azione immediata per tutelare i consumatori.

Il governo è al lavoro per contrastare eventuali speculazioni di fronte alla corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti connessa all'escalation del conflitto in Iran. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, fa sul serio avviando "un'operazione trasparenza", concordata con il ministro Giorgetti, attraverso un piano di intervento della Guardia di Finanza. Per monitorare gli effetti diretti su carburanti e carrello della spesa il ministro di Fratelli d'Italia ha convocato d'urgenza la Commissione di allerta rapida sui prezzi. Per evitare che l'incertezza globale diventi un pretesto per rincari ingiustificati. "Allo stato attuale, il prezzo medio dei carburanti è al di sotto dei 2 euro al litro.