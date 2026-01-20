La disinformazione rappresenta una sfida crescente per le democrazie, influenzando le opinioni pubbliche e i processi decisionali. Il modello svedese di difesa psicologica emerge come una strategia efficace per rafforzare la resilienza democratica, contrastando le manipolazioni dell'informazione. Questo approccio mira a proteggere la dimensione epistemica delle società, favorendo un ambiente informativo più sicuro e consapevole.

La guerra moderna e le sue minacce hanno ormai strutturato la propria forma nello spazio informativo, insinuandosi nei processi decisionali, agiscono sulle percezioni collettive, minando e avvelenando gli arsenali intellettuali e la dimensione epistemica delle democrazie liberali. In questo contesto si inserisce il nuovo studio della Psychological Defence Agency, pilastro della difesa cognitiva europea e occidentale. Secondo l’agenzia svedese, le democrazie liberali sarebbero oggi sempre più vulnerabili, non per difetto ma per loro natura. L’apertura dello spazio pubblico, la libertà di espressione, la fiducia sociale e l’assenza di controllo centralizzato dell’informazione: i pilastri dei sistemi democratici sono gli stessi che rendono queste strutturalmente esposte alle influenze ostili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Disinformazione e resilienza democratica. Ecco il paradigma svedese della difesa psicologica

Leggi anche: La UE annuncia un “Centro per la Resilienza Democratica” contro la disinformazione

Leggi anche: COP30: l’Italia lancia i “Territori Viventi”, un nuovo paradigma di resilienza climatica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ucraina: risoluzione +Europa, Governo partecipi a missione interforze per la pace; Chi ha paura della libertà? Lo Scudo europeo per la democrazia e la deriva autoimmune dell’UE; La battaglia per le menti.

Disinformazione e resilienza democratica. Ecco il paradigma svedese della difesa psicologica - La guerra moderna e le sue minacce hanno ormai strutturato la propria forma nello spazio informativo, insinuandosi nei processi decisionali, agiscono sulle percezioni collettive, minando e avvelenando ... formiche.net

L’UE presenta un nuovo scudo contro disinformazione e minacce ibride - Il pacchetto punta a contrastare disinformazione e interferenze straniere, coinvolgendo Big Tech e influencer, e a sostenere il ruolo delle organizzazioni civiche in Europa e nei Paesi partner. Roma, ... quotidiano.net

La disinformazione europea sta entrando in una nuova fase. AI generativa, deepfake e operazioni di influenza cross-border stanno ridefinendo l’ecosistema informativo, mettendo sotto pressione il fact-checking, il giornalismo e la capacità delle comunità di facebook