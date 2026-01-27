Calciomercato Milan Atletico Madrid forte su Goretzka | il ds degli spagnoli è a Monaco per la trattativa

Il calciomercato del Milan si arricchisce di aggiornamenti, con l'Atletico Madrid interessato a Leon Goretzka. Secondo fonti tedesche, il club spagnolo ha avviato trattative per acquisire il giocatore a gennaio. Questa possibile operazione potrebbe influenzare le strategie di mercato del Milan e modificare gli equilibri della prossima sessione di trasferimenti.

Milan, nuova minaccia all'orizzonte per Leon Goretzka. L'Atletico Madrid è piombato sul centrocampista tedesco e vuole acquistarlo subito a gennaio. Notizia rilanciata dal quotidiano tedesco 'BILD' che preoccupa il club di Via Aldo Rossi, che proprio nelle ultime ore aveva avanzato in questa trattativa con nuovi contatti tra il ds rossonero Igli Tare e l'agenzia che cura gli interessi del giocatore del Bayern Monaco. La 'BILD' parla di un forte interesse dei 'Colchoneros' per il classe 1995 che potrebbe già concretizzarsi entro la fine del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sul calciomercato del Milan si registrano aggiornamenti su Goretzka, mentre continuano le trattative per Ederson e Davis.

Il Milan si prepara a rinforzare il centrocampo durante il mercato estivo, focalizzandosi su un importante profilo a costo zero.

