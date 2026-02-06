Il Milan prepara un colpo a zero in Italia. La società sta già cercando nuovi giocatori da portare in squadra per la prossima stagione. Non solo Goretzka nel mirino, ma anche un altro nome importante che potrebbe arrivare senza spendere un euro. La dirigenza rossonera lavora per rinforzare la rosa di Allegri e puntare a obiettivi ambiziosi.

Il calciomercato invernale del Milan si è concluso, qualche giorno fa, con un acquisto per il presente (Niclas Füllkrug, esperto attaccante tedesco giunto in prestito con diritto di riscatto dal West Ham) e uno per il futuro (Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo italiano prelevato dall'Hellas Verona e lasciato in prestito in Serie B al Catanzaro per il resto di questa stagione). I vertici dirigenziali del club di Via Aldo Rossi, però, sondano già il mercato - italiano e internazionale - alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per l'anno venturo. PROSSIMA SCHEDA Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, aveva approntato - volutamente - una rosa non troppo profonda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, non solo Goretzka: pronto un gran colpo a zero in Italia

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, è al centro di recenti voci di mercato che lo collegano al Milan per la prossima sessione estiva.

Il Milan sta lavorando per il prossimo calciomercato estivo, con il direttore sportivo Igli Tare che insiste per portare a termine l’acquisto di Leon Goretzka dal Bayern Monaco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa; I piani di mercato del Milan tra gennaio e giugno: non c'è solo la difesa; Da En-Nesyri alla Juve a Mateta-Milan: i colpi sfumati di gennaio e perché.

Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (7,5) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5) Boga e Holm, Lazio (5,5)Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Pochi colpi di scena, soprattutto per le big di Serie A che non hanno chiuso operazioni particolarmente rilevanti. Ci ha provato il ... ilmessaggero.it

Calciomercato Milan, da Santiago Gimenez a Fullkrug: riflessioni in corso, cosa può succedere in estateCalciomercato Milan, in bilico la posizione di Santiago Gimenez che potrebbe salutare in estate. Fullkrug verso il riscatto Il mercato del Milan non guarda solo all’immediato (con il verdetto su Matet ... milannews24.com

#Calciomercato, il @acmilan punta al top player a parametro zero nella rivale di Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Il #Milan si gode #Nkunku e #Rabiot. #Calciomercato, le idee di #Tare per difesa e attacco facebook