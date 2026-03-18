Golden Gala 2026 i master dei 100 metri tornano protagonisti all’Olimpico

Il Golden Gala Pietro Mennea del 2026 si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno e coinvolgerà anche i migliori specialisti dei 100 metri. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti di rilievo internazionale e non solo delle star dell’atletica. L’evento si svolge in un’atmosfera di grande attesa e richiamo per gli appassionati di sport.

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, non sarà riservato soltanto ai grandi nomi dell’atletica internazionale. Anche per questa edizione, infatti, la FIDAL ha deciso di inserire nel programma due gare master sui 100 metri, una maschile e una femminile. L’iniziativa conferma la volontà di fare visibilità anche al movimento over 45, valorizzando atleti e atlete ancora molto competitivi e capaci di portare in pista esperienza, continuità e passione. La partecipazione sarà riservata ai tesserati FIDAL della stagione 2026 appartenenti alle categorie SM45, SM50, SM55 e SF45, SF50, SF55. La composizione del cast seguirà criteri ben precisi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Tutto quello che riguarda Golden Gala

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