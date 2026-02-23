Ok ai Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi

Il Comune ha approvato i Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi per coinvolgere i giovani nella gestione della città. La decisione nasce dall’esigenza di farli conoscere meglio alle istituzioni e di incentivarli a partecipare attivamente alla vita pubblica. Le scuole secondarie di primo grado saranno il punto di partenza per sviluppare questa iniziativa, che mira a stimolare il senso civico tra i giovani. La presenza dei ragazzi nelle assemblee comunali diventa ora una realtà concreta.

Approvata dal Consiglio l’intesa che promuove la partecipazione civica degli studenti delle medie. Il percorso nasce da una mozione presentata un anno fa da Modena Civica. Rafforzare la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita pubblica della città, investendo sulla conoscenza delle istituzioni e sulla capacità di dialogare con esse fin dalla scuola secondaria di primo grado. È l’obiettivo del protocollo d’intesa approvato dal Consiglio comunale di Modena per promuovere la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni ai processi decisionali locali attraverso l'istituzione, a partire dalle scuole medie della città, di Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzeIl Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano ha ufficialmente aperto le sue sedute con l’insediamento del nuovo organismo giovanile, un evento che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala consiliare.

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: dibattito apertoIl consiglio comunale di Gualdo Tadino si riunisce martedì pomeriggio per discutere due questioni importanti.

