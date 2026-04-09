Gli Stati Uniti hanno richiesto a Netanyahu di avviare negoziati con il Libano, in un tentativo di risolvere una questione diplomatica di lunga data. La richiesta arriva dopo una serie di tensioni nella regione, con il governo israeliano che si trova sotto pressione per aprire un canale di dialogo con le autorità libanesi. Le decisioni prese in queste settimane sono considerate un passo importante nel tentativo di mantenere stabile la situazione politica e di sicurezza nell’area.

“È il più grande fallimento della sua vita, ben più eclatante del 7 ottobre. Il precedente fallimento di Benjamin Netanyahu ebbe molti padri; ma per questo, la responsabilità ricade interamente su di lui. Se il progetto di vita di Netanyahu era – e lo era – la lotta contro l’Iran, l’ossessione di un singolo uomo, questa guerra è il suo fiasco. Israele emerge da questa guerra più segnato di quanto appaia, più debole e più emarginato di prima. L’Iran ne esce malconcio ma rafforzato e sette volte più ricompensato”. Così inizia un articolo di Gideon Levy pubblicato su Haaretz. “Ecco come si presenta la missione di una vita che è fallita.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Stati Uniti impongono a Netanyahu di aprire negoziati col Libano

Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’IranPrese di mira due entità e sette persone, tra cui il ministro dell’Interno Eskandar Momeni Kalagari e l’imprenditore Babak Morteza Zanjani,...

L’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti dopo le minacce di Donald TrumpL’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti, continuando a trattare con i mediatori internazionali.

Temi più discussi: Nuovi dazi USA su farmaci e metalli; Trump ordina nuovi dazi sui farmaci per spostare la produzione negli Usa. Ribassate le tariffe sui metalli; Trump trasforma il cyberspazio in un dominio di guerra: cosa cambia per l'Europa e per l'Italia nel 2026; Iran, Jorgensen: Situazione seria, crisi energia non finirà presto.

Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’IranPrese di mira due entità e sette persone, tra cui il ministro dell’Interno Eskandar Momeni Kalagari e l’imprenditore Babak Morteza Zanjani, sostenitore dei pasdaran. Il Dipartimento del Tesoro degli ... lettera43.it

Iran, gli Usa impongono nuove sanzioni. Teheran: In caso di attacco gli eserciti europei saranno considerati terroristiGli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all’Iran. Nel mirino sono finiti il ministro dell’interno Eskandar Momeni e alcuni comandanti delle Guardie Rivoluzionarie. Colpite anche le società di ... affaritaliani.it

Lost in translation… ma non solo Gli Stati Uniti sostengono di aver definito la tregua sulla base di 15 punti, l’Iran di 10, e le condizioni in ciascuno dei due documenti sono incompatibili. L’unica certezza è che Trump ha perso x.com

UCRAINA, ZELENSKY: "CONGRATULAZIONI AGLI STATI UNITI PER IL RISULTATO, ORA VOGLIO INCONTRARE PUTIN" Leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/09/ucraina-zelensky-congratulazioni-agli-stati-uniti-ora-voglio-incontrare-putin/ - facebook.com facebook