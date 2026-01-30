Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’Iran

Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre nuove sanzioni contro l’Iran. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato di aver colpito sette cittadini e due entità iraniane, accusandoli di aver contribuito alla repressione del regime contro i cittadini del paese. La mossa arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso noto di aver imposto nuove sanzioni «contro i funzionari iraniani responsabili della brutale repressione del regime nei confronti del suo stesso popolo», prendendo di mira sette cittadini iraniani e due entità. Tra essi Eskandar Momeni, ministro dell’Interno che «sovrintende alle letali forze repressive della Repubblica Islamica, un’entità chiave responsabile della morte di migliaia di manifestanti pacifici», e Babak Morteza Zanjani, imprenditore che «in passato si era appropriato indebitamente di miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani» e che «ha fornito sostegno finanziario a importanti progetti a sostegno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’Iran Approfondimenti su Stati Uniti Iran Sanzioni e missili: l'escalation tra Stati Uniti e Russia. Pronte nuove sanzioni contro Mosca Gli Stati Uniti si preparano a imporre nuove sanzioni al settore energetico russo, intensificando la pressione su Mosca in vista di possibili rifiuti dell'accordo sulla fine della guerra in Ucraina. L'Iran avverte gli Stati Uniti: "Possediamo straordinarie capacità difensive" L'Iran ha dichiarato di possedere capacità difensive avanzate e di essere più preparato rispetto al passato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. u s imposes new sanctions targeting iran s oil shi Ultime notizie su Stati Uniti Iran Argomenti discussi: Iran, Trump manda la flotta: Vedremo cosa succederà; Gli Stati Uniti impongono dazi commerciali su beni europei per un valore di 7.5 miliardi di dollari; TikTok crea una società americana e sfugge al divieto negli Usa. Trump: Felice di averlo salvato; Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran. Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’IranGli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran. Prese di mira due entità e sette persone, tra cui il ministro dell’Interno. lettera43.it Trump ha minacciato di imporre dazi ai paesi che vendono petrolio a CubaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che gli permette di imporre dazi ai paesi che forniscono petrolio a Cuba. L’ordine esecutivo di Trump non specifica quali ... ilpost.it Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran. Nel mirino sono finiti il ministro dell'interno Eskandar Momeni e alcuni comandanti delle Guardie Rivoluzionarie. Colpite anche le società di servizi finanziarie Zedcex Exhange e Zedxion Exchange. "Conti facebook Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di non bombardare Kiev per una settimana a causa del freddo. “Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non bombardare Kiev e varie città per x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.