I bambini vogliono toccarmi gli audio shock di Michael Jackson in un documentario | A volte mi metto nei guai

Michael Jackson ha rivelato in un documentario di aver avuto spesso problemi con i bambini che volevano toccarlo e abbracciarlo. L’artista ha spiegato che molte volte si sono innamorati della sua personalità, e questa cosa gli ha creato non pochi guai. Sul palco o nella vita privata, Jackson ha sempre cercato di gestire un rapporto complicato con i più giovani, tra affetto e difficoltà.

«I bambini vogliono solo toccarm i e abbracciarmi», ma anche «Si sono innamorati della mia personalità e a volte, questo, mi mette nei guai ». Sono le ultime dichiarazioni shock della defunta superstar del pop Michael Jackson contenute in alcune registrazioni audio inedite, incluse in un nuovo documentario. A rivelarne i dettagli è il Guardian, che precisa come i “Wonderhood Studios” del Regno Unito abbiano inserito le registrazioni nella nuova docuserie di quattro episodi, Michael Jackson: The Trial, in partenza mercoledì. Il documentario analizzerà l’assoluzione del re del pop dalle accuse di abusi sessuali su minori, arrivata al termine di un processo penale durato 14 settimane nei pressi di Los Angeles nel 2005.🔗 Leggi su Open.online

Michael Jackson, gli audio choc «I bambini vogliono toccarmi»Londra «Ci sono bambini che mi ricoprono di amore...vogliono toccarmi, abbracciarmi....E io voglio essere un amico....A volte finisco nei guai». Le parole che Michael Jackson pronunciò al rabbino Shmu

