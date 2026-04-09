Giustizia Camere penali | fase nuova per riforme condivise

Le Camere penali stanno affrontando una fase di cambiamento, con l’obiettivo di trovare accordi su diverse questioni. Tra queste, la riforma del processo penale e le norme relative all’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. L’Unione delle Camere penali invita a superare le divisioni e a lavorare insieme per approvare testi condivisi che riguardano questi temi.

L’Unione Camere Penali invita a superare le contrapposizioni: riforma del processo penale e regole su tecnologie digitali e intelligenza artificiale.. “L’Unione Camere Penali accoglie con favore l’auspicio della Presidente del Consiglio che non venga abbandonato il cantiere della riforma della giustizia e l’invito a proseguire il confronto in uno spirito di collaborazione”. Lo afferma in una nota la Giunta dell’ Unione Camere Penali italiane. “L’ampio dibattito referendario di questi mesi – prosegue la nota – è servito a mettere in piena luce una serie di problemi ordinamentali che riguardano il sistema giustizia e l’organizzazione della magistratura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giustizia, Camere penali: fase nuova per riforme condivise Gratteri: «Ora riforme condivise per risolvere insieme i problemi della giustizia»Ai suoi colleghi chiede di «tornare al lavoro con equilibrio, sobrietà e senso delle istituzioni», mentre invita i vertici del governo Meloni ad... Referendum Giustizia: Camere Penali Calabria denunciano clima di intimidazione e polarizzazione nel voto.Il Referendum sulla Giustizia e le Accuse di Polarizzazione: La Replica delle Camere Penali Calabresi Il Coordinamento delle Camere Penali calabresi... Temi più discussi: Pronti alle riforme sul Csm. Dall’Anm segnali al governo; L'Altravoce il Quotidiano - Riformare la giustizia dopo il no al referendum (1.04.2026); Esito referendario sull’ordinamento giurisdizionale: la posizione della Camera Penale di Trani. Dialogo Governo-Anm: riformare efficienza giustizia | Camere Penali: Costituzione prevede giusto processoCome si riattiva dialogo tra Anm e Governo, quali passi fatti e quale difficoltà permangono: l'appello delle Camere Penali dopo la sconfitta del Referendum DOPO LA SCONFITTA AL REFERENDUM SI RIATTIVA ... ilsussidiario.net Giustizia, la Camera Penale di Pisa rilancia il dibattito sulla riformaIl 10 dicembre un convegno aperto alla città e, il 20, una giornata in piazza per spiegare le ragioni del Sì al referendum confermativo sulla separazione delle carriere. Pisa, 9 dicembre 2025 - La ... lanazione.it Meloni alla Camera blinda il governo allontanando dimissioni o rimpasti (nonostante il caso Piantedosi), nessuna autocritica sui rapporti con Trump e sul referendum sulla giustizia: dalla premier il solito mix di vittimismo e attacchi all’opposizione x.com Meloni: "Con il referendum sulla giustizia persa un'occasione storica" - facebook.com facebook