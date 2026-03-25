Gratteri | Ora riforme condivise per risolvere insieme i problemi della giustizia

Un importante esponente del sistema giudiziario ha invitato i colleghi a riprendere le attività con maggiore equilibrio e rispetto delle regole. Ha inoltre chiesto ai rappresentanti del governo di intervenire con proposte concrete per affrontare le questioni legate alla giustizia. L’appello mira a favorire un percorso di riforme condivise, evitando tensioni e mantenendo un atteggiamento costruttivo.

Ai suoi colleghi chiede di «tornare al lavoro con equilibrio, sobrietà e senso delle istituzioni», mentre invita i vertici del governo Meloni ad intervenire con soluzioni efficaci e «ampiamente condivise» per migliorare lo stato di salute della giustizia italiana. Eccolo il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, all’indomani della vittoria del No alla riforma Nordio. Pacato e concentrato nel suo lavoro, il giorno dopo la vittoria del No, Nicola Gratteri è nel suo ufficio, all’ottavo piano della Procura di Napoli. Referendum, Gratteri: «Hanno vinto i valori della società civile. Bocciato un metodo» Guarda decisamente in avanti, lui che è stato indicato come uno dei protagonisti della rimonta della spallata alla riforma sulla separazione delle carriere tra pm e giudici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Gratteri: «Ora riforme condivise per risolvere insieme i problemi della giustizia» Articoli correlati Referendum giustizia, come risolvere i problemi legati alla tessera elettoraleLa tessera elettorale è il documento necessario per poter partecipare a qualsiasi votazione, nazionale o comunale. Referendum, il vicepresidente della Cei: “Italiani chiedono riforme più condivise, ruolo importante dei giovani”(Adnkronos) – “Mi pare che gli italiani abbiano detto che, quando si toccano gli equilibri della Costituzione, chiedono misura, chiarezza e... Nicola Gratteri torna a parlare del referendum sulla Giustizia Una selezione di notizie su Gratteri Ora riforme condivise per... Temi più discussi: Referendum, Gratteri: Nessun conto da regolare. Ora riforme, ma solo con il dialogo; Vince il No, gli italiani scelgono democrazia ed equilibrio tra i poteri. Ora è il momento della politica · LaC News24; Referendum giustizia, Gratteri: Il No è segnale chiaro a tutela della Costituzione; Referendum il timore di Gratteri | Il Csm costa 47 milioni di euro con la riforma vanno considerati per tre Da dove li prendono?. Gratteri: «Ora riforme condivise per risolvere insieme i problemi della giustizia»Ai suoi colleghi chiede di «tornare al lavoro con equilibrio, sobrietà e senso delle istituzioni», mentre invita i vertici del governo Meloni ad intervenire con ... ilmattino.it Referendum, Gratteri: Nessun conto da regolare. Ora riforme, ma solo con il dialogoIl procuratore di Napoli: Va recuperato il confronto istituzionale, magistratura e politica devono rispettarsi ... napoli.repubblica.it Questa sera, alle ore 23, il procuratore Gratteri sarà intervistato da Floris, nella trasmissione Di martedì, su La7 - facebook.com facebook Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato. Di @carusocarmelo x.com