Referendum Giustizia | Camere Penali Calabria denunciano clima di intimidazione e polarizzazione nel voto

Le Camere Penali della Calabria denunciano un clima di intimidazione e tensioni accese durante la campagna per il referendum sulla Giustizia. Le associazioni degli avvocati segnalano pressioni e scontri tra i sostenitori delle diverse posizioni, che stanno influenzando il clima tra i partecipanti al voto. In alcune città, le discussioni si sono fatte più accese, creando un’atmosfera di forte polarizzazione.

Il Referendum sulla Giustizia e le Accuse di Polarizzazione: La Replica delle Camere Penali Calabresi. Il Coordinamento delle Camere Penali calabresi ha espresso forte preoccupazione per il clima di polarizzazione che si è creato attorno al referendum sulla giustizia, contestando le dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che hanno alimentato un dibattito percepito come intimidatorio per chi sostiene la riforma. L'intervento, avvenuto il 13 febbraio 2026, mira a difendere il diritto dei cittadini a votare liberamente e a chiedere un confronto più sereno e costruttivo. La nota solleva interrogativi sul ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) di fronte a un clima di crescente tensione.