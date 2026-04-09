Giuliano Simeone spiega il fallo di mano di Pubill con sfrontatezza | Non avete visto la partita

Durante la partita, il difensore ha toccato il pallone con il braccio in area dopo un retropassaggio del suo portiere. Il Barcellona ha chiesto un calcio di rigore, ma l'arbitro non ha assegnato il penalty. Giuliano Simeone ha commentato il fatto, affermando che chi ha visto la partita avrebbe capito cosa è successo, senza fornire ulteriori dettagli ufficiali.

Il Barcellona ha reclamato un rigore per il tocco di mano di Pubill sul retropassaggio di Musso, ma Giuliano Simeone spiega cosa è successo: "Non tiriamo mai i rinvii con il portiere". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cesari sul fallo di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter: “Vi anticipo, l’AIA dirà: tutto giusto” Lukaku rompe il silenzio sul caos col Napoli: “Avete visto tutti la mia intervista a Verona”Romelu Lukaku esce allo scoperto e racconta tutta la verità sul caos che si è scatenato col Napoli per via della sua permanenza in Belgio: "Penso che... Temi più discussi: Atlético, Giuliano Simeone dopo il 2-0 al Camp Nou: Siamo soddisfatti; ? Atletico-Barça 1-0 | Giuliano Simeone sblocca! ? GENIALATA di Yamal ?; Atlético Madrid, che colpo: 2-0 in casa del Barcellona; Passano gli anni, segna sempre Lewandowski: il Barça rimonta l'Atletico e vede la Liga. Giuliano Simeone spiega il fallo di mano di Pubill con sfrontatezza: Non avete visto la partitaIl Barcellona ha reclamato un rigore per il tocco di mano di Pubill sul retropassaggio di Musso, ma Giuliano Simeone spiega cosa è successo: Non ... fanpage.it Giuliano Simeone sempre più decisivo: il figlio del Cholo ha compiuto il salto di qualitàNelle grandi notti europee non serve sempre la giocata più spettacolare: spesso basta essere i più efficaci. E Giuliano Simeone lo è. tuttomercatoweb.com L’ATLÉTICO SI AVVICINA ALLA SEMIFINALE Vittoria fuori casa per la squadra di #Simeone che approfitta dell’inferiorità numerica del #Barcellona da fine primo tempo. Pau #Cubarsì atterra Giuliano #Simeone lanciato in porta e riceve un rosso diretto, d x.com FINALE DI PRIMO TEMPO ASSURDO A BARCELLONA Fallo da ultimo uomo di Cubarsì su Giuliano Simeone al 43’, con l’arbitro che espelle il giovane centrale dopo un consulto al VAR Dal calcio di punizione che ne nasce, Julian la incastra sotto l’incr - facebook.com facebook