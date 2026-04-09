Giulia Tramontano è stata avvelenata nel corso di diversi mesi prima di essere uccisa. Attualmente, il processo che si sta svolgendo in Cassazione si concentra sulla presenza o meno di premeditazione nel gesto che ha portato alla sua morte. La discussione riguarda se l’omicidio sia stato pianificato in anticipo o sia avvenuto in modo impulsivo. La sentenza finale attende di chiarire questa specifica.

Giulia Tramontano è stata avvelenata per mesi, e poi uccisa. È da qui che bisogna partire. Perché nel processo che oggi arriva in Cassazione, il punto centrale è uno solo: la premeditazione. La condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello era già arrivata lo scorso giugno, confermando quanto stabilito in primo grado, ma la Corte d’Assise d’Appello aveva escluso proprio questa aggravante, sostenendo che non vi fossero prove per dimostrare che la decisione di uccidere fosse stata presa prima del giorno del delitto. Secondo i giudici, le somministrazioni di topicida nei mesi precedenti non avevano come obiettivo l’omicidio di Giulia, ma l’interruzione della gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Tramontano e la domanda che resta: cos’è la premeditazione

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