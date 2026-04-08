Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto " bis ", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Il nuovo processo, a Milano, verterà sul riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, esclusa dalla corte d'Assise d'Appello. Se anche i giudici dovessero stabilire che il delitto era premeditato, non ci sarà un nuovo calcolo della pena per Alessandro Impagnatiello, il barman già condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna. È stata rigettata invece la richiesta della difesa dell'uomo, con le avvocate Giulia Geradini e Simona Barbaglia, di escludere la crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giulia Tramontano, nuovo appello per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"

Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto "bis", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27...

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L'omicidio di Giulia Tramontano, appello bis per Impagnatiello limitatamente alla premeditazioneAppello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di C ... rainews.it

Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio del 2023 al settimo mese di gravidanza. Disposto un nuovo processo limitatamente al riconoscimento della premeditazione #ANSA - facebook.com facebook

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