Omicidio Giulia Tramontano Alessandro Impagnatiello in Cassazione | il nodo è la premeditazione

Alessandro Impagnatiello si trova in Cassazione per l'omicidio di Giulia Tramontano, un fatto che ha sconvolto Milano lo scorso anno. La causa di questa udienza è il dibattito sulla presenza o meno di premeditazione nel suo gesto. La vicenda, che ha coinvolto anche il figlio della coppia, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che cercano di chiarire se l’omicidio sia stato pianificato o meno. A breve, la Corte suprema dovrà decidere se confermare la condanna o riaprire il caso, mentre si attendono nuovi elementi che possano fare

Milano, 13 febbraio 2026 - Ha assassinato Giulia Tramontano e ad aprile Alessandro Impagnatiello sarà in Cassazione dove si riproporrà la questione della premeditazione. Il processo in Cassazione. La difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano (nella foto), incinta. È stato fissato per il prossimo 8 aprile il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello,condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza che lui ha ucciso con 37 coltellate nel loro appartamento di Senago, nel Milanese, il 27 maggio 2023.