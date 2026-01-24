Marcia per la pace Tra maxi bandiera e gommapiuma colorata

Domani si svolgerà la marcia per la pace, promossa dall’Azione Cattolica Italiana. L’evento, che partirà e arriverà in piazza Santa Maria delle Carceri, attraverserà alcune vie del centro. Tra una maxi bandiera e elementi di gommapiuma colorata, l’iniziativa invita alla riflessione e alla condivisione di un messaggio di speranza e unità. Un momento di incontro e di impegno civico per promuovere la cultura della pace.

Domani si terrà la marcia per la pace, organizzata dall'Azione Cattolica Italiana, che partirà da piazza Santa Maria delle Carceri e terminerà nello stesso punto passando per alcune vie del centro. Ogni anno, da circa venti anni, l'associazione organizza l'evento, che quest'anno si chiamerà "Verso una pace disarmata e disarmante. spezziamo l'arco della guerra", l'ultima domenica di gennaio, giorno in cui si conclude il mese della pace. La marcia si pone inoltre in collegamento ideale con le iniziative della Giornata Mondiale della Pace, che vedono a Roma i ragazzi dell'Azione Cattolica portare le colombe della pace al Papa in piazza San Pietro.

