Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Galdakao-Galdakao | orari percorso favoriti Si sfidano i big?

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, una gara ciclistica che attraversa diverse località della regione. La frazione ha come punto di partenza e arrivo Galdakao, con orari e percorso specifici. Tra i favoriti e i big della disciplina ci sono atleti che si contendono la vittoria, mentre la gara viene trasmessa in diretta televisiva. La tappa si presenta come una delle più attese di questa edizione.

Quarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La quarta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. 3119 e ben sette GPM da scalare, giornata senza un attimo di pausa per i corridori. Sul finale risulteranno decisive le due volte sul Gpm di Elorritxueta, prima da un versante (7,9 km al 4,6%), poi dall’altro (4,3 km all’8,1%), ad anticipare il Legina (3,2 km al 7,7%, con punte al 17%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Si sfidano i big? Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. I big entrano in scena nella prova contro il tempoSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Giro dei Paesi Baschi, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Si sfidano i big?Quarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it Giro Paesi Baschi, Laurence vince la 3^ tappa. Seixas leader, Del Toro cade e si ritiraIl francese Axel Laurence batte in volata il compagno di fuga Igor Arrieta e vince la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Basauri-Basauri di 152,8 km con tre Gran Premi della Montagna. Il giovan ... sport.sky.it In Francia sono abbastanza carichi dopo le prestazioni di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi, questa è la prima pagina de L'Equipe. Chissà che aspettative e che pressione quando debutterà al Tour de France... - facebook.com facebook Guernica non si muove, Madrid chiude al prestito ai Paesi Baschi #ANSA x.com