Gira in auto con quattro dosi di cocaina ma incontra i carabinieri | denunciato pregiudicato

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri di Paternò dopo essere stato fermato mentre si trovava alla guida in centro. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina nascosta in auto. L’uomo, con precedenti penali, è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta in una strada del centro del paese, senza altri coinvolgimenti o complicazioni.

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno denunciato un uomo di 41 anni dopo averlo fermato mentre passava in una via del centro del paese. Alla luce dei suoi numerosi precedenti penali, i militari dell'Arma hanno deciso di procedere ad un controllo approfondito perquisendolo. L'intuizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Parabiago, all'alt dei Carabinieri getta dall'auto un pacchetto con dosi di cocainaParabiago (Milano) – Stava procedendo in auto e quando ha visto i carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di blocco ha pensato bene di gettare...

Controlli in centro: denunciato uno spacciatore con 4 dosi di cocaina in tascaProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e del decoro nel centro...

Temi più discussi: Panico a Borgo Valsugana: cinquantenne gira in centro con un’accetta e minaccia i passanti. Poi si barrica in casa; Aveva due etti di hashish in auto. Condannato a dieci mesi; Enrico Brignano, la sua auto è un mito: non la trovi più; Fari delle auto: potenti e sicuri. Ma non sono diventati troppo forti?.

Gira in auto con la targa incartata: denunciataI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri una donna 47enne, residente nella zona. Tra le vie di Meta i carabinieri not ... napolitoday.it

Gira in auto con coltello e scalpello, arrestato ladro seriale: 30 furti all’attivo, poi rapine e spaccioFALCONARA Aveva commesso oltre 30 furti in abitazioni tra il 1969 e il 2002. E si era reso protagonista di molti altri reati, tra cui evasioni, rapine, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di ... corriereadriatico.it

Attenzione gira una fake news a nome di Telemolise che prolunga le “vacanze” fino a sabato . Ci dispiace deludere i ragazzi, ma a meno di nuove (e improbabili) ordinanze, le scuole domani sono aperte. - facebook.com facebook

Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: “Chi gira con le svastiche non deve esibirsi” x.com