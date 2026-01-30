Controlli in centro | denunciato uno spacciatore con 4 dosi di cocaina in tasca

I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore nel cuore di Pisa. Durante un controllo, il uomo è stato trovato con quattro dosi di cocaina in tasca. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di monitoraggio del centro storico, volta a contrastare lo spaccio e garantire sicurezza ai cittadini.

Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e del decoro nel centro storico pisano. L'ultimo intervento, eseguito nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio tra le vie del centro, rientra in una strategia di controllo coordinata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile (Nor) di Pisa, con il supporto delle Stazioni di San Giuliano Terme e Pisa. Il servizio si è concentrato prevalentemente in piazza delle Vettovaglie e nelle zone limitrofe, aree sensibili per il contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità diffusa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Carabinieri Centro

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Parma Centro, insieme alle forze di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti.

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina in tasca e di ulteriori trenta nelle sue abitazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SAINT-DENIS : Le GSI en missions musclées dans le 93

Ultime notizie su Carabinieri Centro

Argomenti discussi: Gavardo, controlli in centro storico: un denunciato e sanzioni per oltre 4mila euro; Controlli straordinari nel centro storico di Genova: tre denunciati per aggressione e un segnalato per droga; Riscontrate diverse irregolarità in un bar di Penne: scattano denuncia, sanzioni e sospensione dell'attività; Controlli in centro, 25enne denunciato per porto di armi.

Controlli in zona Tempio - Stazione e Novi Sad : 4 denunce, uno straniero irregolare al CPRSocietà: Controllo capillare dei Carabinieri nelle zone a rischio. Un uomo, alla richiesta dei documenti, aggredito i militari ... lapressa.it

Controlli straordinari a Gavardo: denunciato uomo per furto e sanzioni per irregolaritàI controlli straordinari Gavardo sono stati eseguiti giovedì dai Carabinieri della Stazione di Gavardo insieme alla Polizia Locale, con il supporto di un’ unità cinofila antidroga del Comando di Bresc ... gardanotizie.it

Salerno, controlli e sanzioni dei Carabinieri nelle attività del centro storico - facebook.com facebook

Genova, controlli straordinari nel centro storico. 4 denunce x.com