Giovani periferie il fascino del crimine per le nuove generazioni
Nelle periferie di molte città italiane, alcuni giovani si lasciano affascinare dall’immagine del crimine, alimentata anche dai social e dai contenuti popolari. La pornografia del mondo criminale sembra attrarre le nuove generazioni, che trovano nei film, nelle serie tv come Gomorra, e nelle immagini condivise online un modo per distinguersi o sentirsi più forti. Un fenomeno che preoccupa chi lavora con i giovani e cerca di capire cosa si nasconde dietro questa attrazione.
Con l'avvento dei social tutto è cambiato. Compreso il rapporto tra i giovani e quella che possiamo chiamare “estetica criminale”: dai classici del cinema (Il Padrino, per esempio), a quello delle serie tv come Gomorra, fino all'atipica epica contemporanea raccontata dai social. Di questo, e non solo, abbiamo parlato nell'ultima puntata del podcast “Giovani periferie”, con Michele Gambino, giornalista e scrittore, esperto di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Giovani Periferie
Regionali, Micillo (M5S): “Agenda Giovani è una svolta green per le nuove generazioni”
Il posto fisso non basta più: i cinque requisiti che rendono un lavoro attraente per le nuove generazioni. Ecco cosa cercano davvero i giovani
Le nuove generazioni cercano nuove prospettive professionali, spostando l'attenzione oltre il tradizionale posto fisso.
Ultime notizie su Giovani Periferie
Giovani e periferie, il report: Il disagio socio-educativo nelle città del Sud è quattro volte superioreLe disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione educativa dei più giovani. Le situazioni di maggiore fragilità sociale si concentrano nelle aree del mezzogiorno. A Catania (6,2%), Napoli (6%) e ... ilfattoquotidiano.it
Giovani e periferie, sfidare gli stereotipi con i datiNel 2024 il 12,3% delle famiglie con minori è in povertà assoluta, ma il dato sale al 16,1% nelle aree metropolitane. Gli abbandoni scolastici sfiorano l’11% nelle zone urbane dense. A Catania oltre ... vita.it
- CURIOSITA' E AFFINI... - Rubrica senza fissa dimora Il Premio Strega arriva nelle periferie. A Tor Bella Monaca la premiazione dei migliori giovani scrittori. Presentato alla Camera dei deputati il progetto della Fondazione Mario e Goffredo Bellonci dedicato al - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.