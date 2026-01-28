giovani periferie il fascino del crimine per le nuove generazioni

Nelle periferie di molte città italiane, alcuni giovani si lasciano affascinare dall’immagine del crimine, alimentata anche dai social e dai contenuti popolari. La pornografia del mondo criminale sembra attrarre le nuove generazioni, che trovano nei film, nelle serie tv come Gomorra, e nelle immagini condivise online un modo per distinguersi o sentirsi più forti. Un fenomeno che preoccupa chi lavora con i giovani e cerca di capire cosa si nasconde dietro questa attrazione.

Con l'avvento dei social tutto è cambiato. Compreso il rapporto tra i giovani e quella che possiamo chiamare “estetica criminale”: dai classici del cinema (Il Padrino, per esempio), a quello delle serie tv come Gomorra, fino all'atipica epica contemporanea raccontata dai social. Di questo, e non solo, abbiamo parlato nell'ultima puntata del podcast “Giovani periferie”, con Michele Gambino, giornalista e scrittore, esperto di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

