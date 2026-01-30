Tenta il suicidio mentre è in corso una diretta Rai | 38enne salvato dalla polizia locale sul ponte Spizzichino

Durante una diretta Rai, un uomo di 38 anni ha tentato di suicidarsi gettandosi dal ponte Spizzichino. Fortunatamente, la polizia locale lo ha fermato in tempo, salvandogli la vita. L’episodio si è verificato venerdì mattina, mentre la telecamera era accesa, e il soggetto ha cercato di buttarsi nel vuoto. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad allontanarlo dal bordo e a evitare il peggio.

Attimi di paura questa mattina. L'uomo, che aveva scavalcato il parapetto, bloccato dagli agenti Ha cercato di lanciarsi nel vuoto durante una diretta televisiva della Rai. Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì 30 gennaio all'altezza di ponte Spizzichino. A intervenire sono stati gli agenti dello Spe (Sicurezza pubblica emergenziale), che hanno bloccato un 38enne originario dell'Afghanistan. Come raccontato dal Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), era in corso un servizio in merito alle operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali quando la situazione si è fatta tesa.

