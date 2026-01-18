Il killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino ma viene salvato da un giovane agente

Il 20enne cingalese accusato dell’omicidio di Michelle Causo, avvenuto a Roma nel giugno 2023, ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Torino. L’episodio si è verificato sabato 17 gennaio 2026, quando un giovane agente è intervenuto salvando il detenuto. La vicenda evidenzia le tensioni e le difficoltà nelle carceri italiane, sollevando questioni sulla gestione dei detenuti e sulla loro tutela.

Il 20enne cingalese autore del selvaggio omicidio di Michelle Causo, la 17enne romana uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle, dove abitava, e il cui corpo venne abbandonato in un carrello della spesa, ha tentato il suicidio ieri, sabato 17 gennaio 2026, nel carcere delle.

