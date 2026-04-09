Giostra modalità di partecipazione al concorso per manifesto celebrativo e logo annullo filatelico

Il 9 aprile 2026 è stato annunciato il concorso per la creazione del manifesto celebrativo e del logo dell’annullo filatelico dedicati alla 150ª edizione della Giostra del Saracino. La manifestazione si svolgerà nella città, e il concorso prevede specifiche modalità di partecipazione per chi intende inviare le proprie proposte. Sono stati definiti i requisiti tecnici e i termini per la presentazione dei lavori, che dovranno rispettare le indicazioni fornite dagli organizzatori.

Arezzo, 9 aprile 2026- Giostra, modalità di partecipazione al concorso per manifesto celebrativo e logo annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della giostra del saracino. In relazione al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arezzo ( https:www.comune.arezzo.itnode24452 ), relativo alla realizzazione del manifesto celebrativo della 150esima edizione della Giostra del Saracino e del logo identificativo destinato all’annullo filatelico dedicato, si comunica che, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, oltre all’invio telematico a mezzo posta elettronica (PEC) personale all’indirizzo comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostra, modalità di partecipazione al concorso per manifesto celebrativo e logo annullo filatelico Concorso per il manifesto e il logo celebrativo della 150ª Giostra del Saracinol Comune di Arezzo ha indetto un concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale e del logo destinato all’annullo filatelico speciale in... 150esima Giostra del Saracino: un concorso per manifesto celebrativoAvviato anche il concorso per logo destinato all’annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della Giostra del Saracino di domenica 6... Temi più discussi: Bilancio di Giostra, nuovo disciplinare tecnico e video promozionale; Como, luna park di Muggiò sempre più digitale: biglietti online con sconti per le giostre; Pietra Ligure, la giostra di chiudo e apro. La Pasqua dei Bagni Marini pietresi. Ma la minoranza consiliare chiede la riunione del consiglio comunale e Commissione mista - Trucioli; 2 Aprile, l’Autismo oltre i simboli. Dalla battaglia di Rosi al coraggio di Tiziana: le due anime di ParlAutismo che chiedono una scuola a misura di studente. INTERVISTE. Giostra, modalità di partecipazione al concorso per manifesto celebrativo e logo annullo filatelicoArezzo, 9 aprile 2026- Giostra, modalità di partecipazione al concorso per manifesto celebrativo e logo annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della giostra del saracino. In relazion ... lanazione.it TORNA LA GIOSTRA A SANT’ANTONINO DI SUSASANT’ANTONINO DI SUSA - Una nuova attrazione arriva in Val di Susa e promette di portare allegria e momenti di svago per grandi e piccoli. A Sant’Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, sarà infatti ... valsusaoggi.it Discarica abusiva a Giostra, “offesa alla memoria di Lucia Natoli” L'ex garante Costantino scrive al commissario Mattei per restituire dignità alla strada intitolata all'assistente sociale scomparsa nel 2007... - facebook.com facebook