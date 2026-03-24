150esima Giostra del Saracino | un concorso per manifesto celebrativo

Avviato anche il concorso per logo destinato all’annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della Giostra del Saracino di domenica 6 settembre 2026 Attraverso il presente bando l’amministrazione comunale intende valorizzare l’importante anniversario mediante l’acquisizione di una proposta grafica originale, di elevata qualità artistica e comunicativa, capace di interpretare in chiave contemporanea i valori storici e simbolici della manifestazione. L’immagine selezionata affiancherà, esclusivamente per l’edizione celebrativa del 2026, la tradizionale identità visiva della Giostra, contribuendo a rafforzarne la riconoscibilità e la diffusione a livello locale e nazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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